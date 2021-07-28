Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor
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Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor Çankaya Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan çöp konteynerlerini yeniliyor.

Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan çöp konteynerlerini yeniliyor. İlçenin bazı noktalarına da yeni konteynerler yerleştiriliyor. Belediye ilk etapta galvanizli ve plastik bin 200 yeni konteyner yerleştirecek.

İlçenin temizliği konusunda taviz vermeden çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, eskiyen konteynerleri değiştiriyor. Sokaklarda bulunan eskimiş konteynerleri yeni galvanizli ve plastik konteynerlerle değiştiren belediye, bazı bölgelere de ihtiyaç durumuna göre takviye konteynerler yerleştiriyor. Şu ana kadar Bahçelievler, Emek, Ümitköy, Dikmen, Karapınar, Kızılay bölgelerine yaklaşık 200 yeni konteyner yerleştiren belediye ekipleri, ilçe geneline 15 gün içerisinde bin 200 yeni konteyner yerleştirmiş olacak.

"Hizmetlerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz"

Çankaya'da günlük bin 300 ton çöp toplandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bin personel ile gece gündüz temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Çankaya'nın gündüz nüfusunun 2,5 milyon civarı olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, "Başkentin kamu kurumları, ticari faaliyetler ve eğitim alanlarında en yoğun ilçesi konumundayız. İlçe nüfusumuz 1 milyona yakın olduğu halde gün içerisinde nüfusumuzun iki katından fazlasına hizmet veriyoruz. Özellikle pandemi şartlarında daha fazla olma kaydıyla hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye azami özen gösteriyoruz. Yeni konteynerlerimizi ihtiyaç olan noktalara yerleştiriyoruz. Halkımızdan da görüntü ve çevre kirliliği oluşturmaması için çöplerini akşam saat 21.00 itibarıyla dışarı çıkarmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz her gün üç vardiya halinde çöp toplama işini tamamlıyor. Komşularımızın da çöp saatleri konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor
Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor
Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor
Daha temiz Çankaya için konteynerler yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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