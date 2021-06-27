Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çektirdiği tatil pozlarını paylaştı. Bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayan Saat, bu kuralı çiğneyerek lila renkli bikinisiyle poz verdi. Saat'in pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'yla dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde de boşanacağı öne sürülen Beren Saat, sıkıntılı günleri geride bıraktı.
KURALLARI YIKTI
Mutlu hallerini zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ancak bikinili pozlarını Instagram'dan paylaşmayan güzel oyuncu, bu kuralını yıktı geçti.
"LİLA BİKİNİMLE BARDA PAZAR KEYFİ"
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile beraber tatil pozlarını paylaşarak "Lila bikinimle barda pazar günü" mesajını düştü. Beren Saat güzelliğiyle takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
İşte Beren Saat'in bikinili pozları;