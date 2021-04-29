Daha huzurlu ve güvenli bir Kırklareli için metruk binalar yıkılıyor
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Daha huzurlu ve güvenli bir Kırklareli için metruk binalar yıkılıyor

Daha huzurlu ve güvenli bir Kırklareli için metruk binalar yıkılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırklareli Kent Merkezi'nde mevcut fiziki durumları ve yaşı itibariyle olumsuz koşulların meydana gelmesine sebep olan metruk binalar ardı ardına yıkılmaya devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Kırklareli Valiliği ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nün de koordinasyonunda tespit edilen çalışmalar kapsamında son olarak Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir metruk bina, Kırklareli Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Yıkım öncesi gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Valisi Sayın Osman Bilgin ve Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sayın Seçkin Çengeloğlu, bu yapıların getirdiği güvenlik ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yıkım çalışmasında bir araya gelerek, incelemelerde bulundular.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Halkı'nın genel sağlığı ve asayişin korunması açısından gerekli onayların alınmasının ardından söz konusu metruk binaların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ve Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'na bu alanda vermiş oldukları titiz destekleri ve hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler

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