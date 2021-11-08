Dağlık Karabağ zaferi nasıl gerçekleşti? Karabağ zaferinde neler yaşandı?

Azerbaycan, 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını geçtiğimiz sene savaş meydanında geri aldı. Türk SİHA'larının damga vurduğu 44 günlük savaş, mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması ile son bulmuştu.

DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Geçen sene Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

DÜNYA, TÜRKİYE-AZERBAYCAN DAYANIŞMASINI İZLEDİ

Rusya arabuluculuğunda imzalanan teslimiyet belgesiyle Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dünyanın 30 yıldır çözemediği Karabağ sorunu "Demir Yumruk" operasyonuyla sadece 44 günde sonra erdi. Karabağ zaferi bölgede jeopolitik durumu, güç dengesini de değiştirdi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması zirve yaptı.

ŞUŞA'NIN KURTULDUĞU GÜN "ZAFER GÜNÜ" İLAN EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen sene 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar almıştı. Ancak daha sonra "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.