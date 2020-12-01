Dağlık Karabağ: Kayıp bir Ermeni askerin hikayesi
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Dağlık Karabağ: Kayıp bir Ermeni askerin hikayesi

01.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:37
Dağlık Karabağ: Kayıp bir Ermeni askerin hikayesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da altı hafta süren çatışmalarda iki taraftan da çok fazla asker öldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da altı hafta süren çatışmalarda iki taraftan da çok fazla asker öldü. Ölenlerin sayısı hala tam olarak belirlenebilmiş değil. Bazı askerlerden ise haber alınamıyor.

22 yaşındaki Soghomon da Ermenistan ordusuyla savaşa katıldı. Ailesi, 1 Ekim'den beri kendisinden haber alamadıklarını söylüyor.

Ailenin anlattıklarına göre, ordudaki komutanları da Soghomon'un ne zaman ve nasıl ortadan kaybolduğuyla ilgili çelişkili bilgiler veriyor.

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Ressam babası ise piyanist oğlunun bir gün döneceği umuduyla bekliyor.

BBC

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