Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü
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Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü

02.10.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:02

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin ve bozguna uğrayan askerlerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.

Azerbaycan ordusu, 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başlaması sonrası bölgeden kaçışlar başladı.

"BURADA YAŞAMAK İMKANSIZ"

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, "Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü" ifadelerini kullandı.

ERMENİ ASKERİLERİ DE MEVZİLERDEN KAÇIYOR

Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.

Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
VUR ACİMA: vur Türk evladi vur, hocali da gozü yasli analar icin vur Türk evladi vur , Türke Türk ten baskasi acimaz, vur kardesim vur acima
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TR: Masum halk suçlu degildir devletlerin günahını halk çekmemeli idam ne demek oradaki halka saldırmak bizim geleneklerimize ters inşallah siviller zarar görmeden en kısa sürede başarılı oluruz.
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TROY: yazık insanlara yaa. rusya derhal müdahale etmeli. adamlara zaten bi soykırım yapıldı şimdi 2. soykırımla karşı karşıya gelmesinler. çilesi bitmiyo bu ermenilerin. dram dolu tarihlleri var.
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