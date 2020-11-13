Dağlık Karabağ'da savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağlık Karabağ'da savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma

13.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:46
Dağlık Karabağ'da savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma

Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın farklı bölgelerinde yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin yanı sıra Lübnan vatandaşı Vartkes ve diğerlerinin Azerbaycan'a karşı işledikleri suçlarla bağlantılı toplanan kanıtlar doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Hankendi'ye ve işgal altındaki diğer yerleşim yerlerine belgesiz ve devlet sınırının kontrol noktalarının dışında yasa dışı yollardan gelerek Ermenistan tarafından paralı asker olarak kullanıldığı belirlendiği aktarıldı. Başsavcılık, terör örgütü üyeleriyle ilgili "saldırgan savaş yürütme", "organize şekilde kasten adam öldürme" ve "Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme" suçlarıyla soruşturma başlattı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Kamala Harris Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Aksum Demet Akalın Hazar Ergüçlü Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Domagoj Vida Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ'da savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:52:07. #1.14#
title