Dağlık Karabağ'da kurtarılan yerlerde ezan okunmaya başlandı

Ermenistan'ın yıllardır işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerlemesiyle kurtarılan köylerde ezan okunmaya başladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 9 köyü kurtardığını açıkladı.

Yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulmaya başlanan köylerde ezan okunmaya başladı.

AZERBAYCAN, KARABAĞ'DA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor. Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydediyor.

ERMENİSTAN SİVİL BÖLGELERE SALDIRDI

Bölgede sıkışan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine roketle saldırmaya devam ediyor. Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle ve top atışı gerçekleştirdi. Sivil halk arasında ölenler ve yaralananlar oldu.