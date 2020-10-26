Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan'dan itiraf: Yine koruyamadık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan'dan itiraf: Yine koruyamadık

26.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:23
Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan'dan itiraf: Yine koruyamadık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi sağlamakta bir kez daha başarısız olduklarını itiraf etti. Ermenistan, daha önce sağlanan iki ateşkesi de bozmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması hususunda bir defa daha başarısız olduklarını itiraf etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla dün gece bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Paşinyan, "Ateşkes rejimini sağlamakta bir kez daha başarısız olduğumuz anlaşılıyor. AGİT Minsk Grubu'nun tepkisinin ne olacağını bilmiyorum ancak Ermeni tarafı ateşkese uymak için her şeyi yaptı ve Dağlık Karabağ öz savunma ordusu itidalli davrandı. Ancak günün ikinci yarısında ateşkesi korumanın başarılamadığını söyleyebiliriz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KİMİN SUÇLU BULUNACAĞI"

Pompeo'ya bunun ABD için birinci, Ermenistan içinse üçüncü ateşkes olduğunu, büyük ihtimalle bunun da başarısız olacağını ve Azerbaycan'ın Ermeni tarafını suçlayacağını kaydeden Paşinyan, "Asıl soru, ateşkesin korunmaması halinde, kimin suçlu bulunacağı ve ihlalde bulunan tarafın hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

İlgili Haberler

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Yücel İldiz Fatih Terim Serdar Aziz
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan'dan itiraf: Yine koruyamadık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 21:23:33. #1.14#
title