Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı - Haberler

Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan genç, havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı.

11.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:38
Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı

'nin Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan , havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Genç donmak üzereyken ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nden Çamlık Parkı üzerinden ormanlık alanda öğle saatlerinde bisiklet ile geziye çıkan 22 yaşındaki Şükrü B.K. Bağbaşı yaylası ormanlık alanda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Şükrü B.K., AFAD'ı arayarak yardım istedi. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan genç, hipotermi geçirmek üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldı. Isı battaniyesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından genç kontrol için hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler