DAGC Sarıkaya saldırısını kınadı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gazeteci Muharrem Sarıkaya tarafından canlı yayında İHA kameramanı Ahmet Demir'e yapılan saldırıyı kınadı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın katıldığı bir programda, görevini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'i tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Gazeteciler görevleri gereği zaman zaman saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak son yaşanan olayda bu saldırıyı yapanın meslektaşımız olması durumu daha vahim hale getirmiştir. Gazeteci arkadaşımız Ahmet Demir'e yönelik kabul edilemez bu davranışı sebebiyle Muharrem Sarıkaya'yı kınıyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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