DAGC'den Tuncer'e ziyaret

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e ziyarette bulundu.

Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Vekili Esat Bindesen, yönetim kurulu üyeleri İrfan Tarakçıoğlu ile Melek Allioğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette derneğin çalışmaları hakkında bilgi sunduğu Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e görevinde başarı diledi. Sorunlarla ilgili kısa bir bilgi veren Özsoy, özellikle Basın Meslek Yasası ve İnternet Yasası'nın çıkmasının basın açısından önemine dikkat çekti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Emniyet Müdürü Tuncer de Erzurum'da görev yapmaktan mutlu olduğunu ve kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev ifa eden basınla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

DAGC Başkanı Özsoy, Emniyet Müdürü Tuncer'e cemiyet yayınlarından, Esat Bindesen de temsilcisi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi yayınlarından hediye etti. - ERZURUM

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