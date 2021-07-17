Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu

Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dağ yürüyüşünde kaybolan Ethem Yüksel (42), ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dağ yürüyüşünde kaybolan Ethem Yüksel (42), ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Marmaris'te kaldığı otelden dağ yürüyüşü yapmak için dün sabah saatlerinde otomobiliyle Datça'ya gelen evli ve 1 çocuk babası bilgisayar mühendisi Ethem Yüksel, saat 07.00 sıralarında aracını Emecik Dağı yakınlarına park edip yürüyüşe çıktı. Gün boyu dağda kalan Yüksel, en son eşiyle telefonda görüşerek, "Burası dağlık ve çok sıcak. En geç, saat 17.00 gibi dönerim" dedi. Ancak Yüksel belirttiği saatte dönmedi. Eşi, telefonla Ethem Yüksel'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ACM ve Muğla AFAD ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri, saat 20.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüksel, dağda bitkin halde bulundu. Susuzluğa bağlı halsizlik ve yorgunluk şikayeti olan Yüksel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler tarafından dağdan indirilen Yüksel, tedbir amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Datça'ya günübirlik yürüyüş için gelen Yüksel'in, Emecik-Kocadağ-Billurket güzergahında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir yürüyüş programı hazırladığı, ancak Kocadağ'da yolunu kaybedince kaybolduğu öğrenildi.

 


Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Son dakika haber! Erdoğan: 'Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...
Son dakika haber! Erdoğan: "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Tolga Akış Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 07:54:05. #1.16#

title