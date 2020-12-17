Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi
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Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi

17.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:36

Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi Tunceli'de dün dağ keçisini vuran şahıs, yöre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin çalışmasıyla yakalandı, 28 bin 405 TL para cezası kesildi.

Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi

TUNCELİ - Tunceli'de dün dağ keçisini vuran şahıs, yöre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin çalışmasıyla yakalandı, 28 bin 405 TL para cezası kesildi.

Pertek İlçesi'ne bağlı Bulgurtepe Köyü'nde koruma altında bulunan 4 yaşındaki bir dağ keçisi vuruldu. Yöre sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler vurulan dağ keçisini bölgeden alırken, şüpheli şahsın yakalaması için çalışma yaptı. Gece boyu çalışmasını sürdüren ekipler, şahsı yakaladı. Yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.

Önceki günde kentte organize şekilde bir dağ keçisini vuran 3 şahıs yakalanmış, 83 bin TL para cezası kesilmişti.

Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi
Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi
Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi
Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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