D vitamininin koronavirüs riskini azalttığı tespit edildi
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D vitamininin koronavirüs riskini azalttığı tespit edildi

26.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:18
D vitamininin koronavirüs riskini azalttığı tespit edildi

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

ABD'de Boston Üniversitesi tıp fakültesinin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi. PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı. 40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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