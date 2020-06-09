D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
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D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalarda ve bölgelerde daha sık görüldüğü ile ilgili araştırmaların arttığını belirtti.

D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
09.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:28

D vitamini eksikliği yüksek olarak görülen bölgelerde koronavirüs vakalarında ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiUzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, antiviral yani virüslere karşı savaşan etkisine dair çalışmalar olduğunu da söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Alış ayrıca, "D vitamini aslında mucize vitaminlerden ve birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığı ile ilgili her geçen gün çalışmalar paylaşılıyor" dedi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YÜKSELTİYOR"

D vitamininin bağışıklık sistemini yükselten bir vitamin olduğunu söyleyen İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalar ve bölgelerde daha ağır seyrettiği ile ilgili araştırmalar artıyor. Bizim kendi gözlemimiz de D vitamini eksikliği olan hastalarda biraz daha farklı seyredebileceği yönünde oldu. D vitamininin aslında immün modülatör dediğimiz bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi var. Antiviral etkisine dair çalışmalar da var." dedi.

"D VİTAMİNİ MUCİZE BİR VİTAMİN"

Birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Alış, sözlerine şöyle devam etti: "D vitamini aslında mucize vitaminlerden ve birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığı ile ilgili her geçen gün çalışmalar paylaşılıyor. Kalp hastalıklarından, kronik hastalıklara kadar birçok hastalıkta D vitamini eksikliğinin rolü olduğunu görüyoruz. D vitamini eksikliğinde grip, zatürre gibi diğer hastalıklara dair riskin arttığını da gösteren çalışmalar var. Ülke olarak güneşli bir ülke olmamıza rağmen D vitamininden yeterince faydalanamayabiliyoruz. Çok fazla D vitamini eksikliği görüyoruz. İlk başta takviyelerden önce güneşten D vitaminini doğal bir şekilde almalıyız. Bunun için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde güneşlenmeliyiz. Yaz için sabah 11.00 ile 15.00 arası, 10 dakikadan az olmamak kaydıyla, cam arkasından değil de direk güneşin kendisi ile temas ederek, güneş koruyucu, losyon sürmeden D vitamini alabiliriz. Eğer eksiklik varsa hekim kontrolünde dışarıdan vitamin takviyesi şeklinde alınmasında fayda var."

D vitamini eksikliği olanlar dikkat! Uzmanından önemli koronavirüs uyarısı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış

"DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI"

D vitamininin asıl kaynağının güneş olduğunu ancak takviye olarak da vitaminin alınabileceğini belirterek vitaminin öncelikle güneşten alınmasının daha faydalı olacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Kişiler kendi isteğine göre 'Ben gidip bir kaç şişe D vitamini içeyim' diyerek kullanmamalı. Mümkünse önce D vitamini seviyesi ölçülmeli, doğal yoldan almaya çalışmalı, bir doktor kontrolünde vitamin kullanılması gerekiyor" dedi.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Geçtiğimiz ay yayınlanan, ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, koronavirüs kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Vadim Backman, çalışmayı anlatarak "Analizimiz, Covid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor" derken konu ile ilgili birçok farklı araştırma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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