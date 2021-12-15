Gelişen-8 Teknoloji Transferi ve Değişim Ağı (D-8 Tten) 6. Yüksek Kurul Toplantısı bu yıl TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal açılış konuşmasında "D-8 TTEN Olarak Ortak Bir Gelecek İçin Birlikte Geliştirmek ve Birlikte Başarmak" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Mandal, "Bu toplantıda D-8 TTEN olarak ortak geleceğimiz için fırsatları tartışacağız. Ayrıca, İstanbul'da D-8 "Kalkınma için İşbirliği Konferansı"nın kuruluşundan bu yana 25. yılda tüm değerli meslektaşlarımızı hem fiziki hem de sanal olarak Türkiye'de bir kez daha ağırlamaktan onur duyuyorum. " ifadelerini kullandı.

"Kimseyi geride bırakmama vizyonu, harekete geçmemizi ve birlikte başarmamızı gerektiriyor"

Prof. Dr. Mandal ayrıca, 2020-2030 yılları için D-8 On Yıllık Yol Haritasının yürürlüğe girmesinden ve D-8 TTEN ile ilgili girişimlere, kapasite geliştirme ve teknoloji transferi yoluyla kalkınmayı teşvik etmeye güçlü bir vurgu yaparak liderlik etmekten memnun olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Mandal, "Kimseyi geride bırakmama vizyonu, harekete geçmemizi ve birlikte başarmamızı gerektiriyor" dedi.

Prof. Dr. Mandal "Pandemi ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem bölgesel hem de küresel zorluklar ve güçlükler ile yoğunlaşırken D-8 TTEN'in amaçlarının önem kazanmaya devam ettiği bir dönemdeyiz. Günümüzün gerçekleri, ortak bir yaklaşım çerçevesinde koordineli bir iş birliğini, daha da önemlisi birlikte iş yapılmasını gerektirmektedir. Çözüm gerektiren küresel riskler karşısında birlikte yaratma odaklı yeni bilgi ve insan kaynaklarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle, bu Yüksek Kurul Toplantısının ortak zorlukların ve güçlüklerin ele alınması ile birlikte çalışmaya dayalı iş birliği yollarının tartışılması için yeni fırsatlar sunacağından eminiz. " değerlendirmesinde bulundu.

"D-8 TTEN Bilim, Teknoloji ve İnovasyonu desteklemenin yeni yollarını bulmamızı sağlayacak"

Mandal, "Görüş alışverişimizin gelecek için yeni fırsatlar oluşturmasını sağlamak bizim görevimiz. Günümüzde inovasyon açık, sistematik, iş birliğine ve birlikte başarmaya dayalı. Bilim temelli yaklaşımlarla ortak ihtiyaçların ele alınması için yeni fırsatlar belirlediğimiz ve bunları kısa, orta ve uzun vadede çoğaltmanın yollarını tartıştığımız bu Yüksek Kurul Toplantısı daha sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal ve çevresel etki elde etmemizi sağlayacak. " diye konuştu.

Mandal ayrıca "Bu toplantı, D-8 TTEN'in 2020-2030 için D-8 On Yıllık Yol Haritasında hedeflenen Bilim, Teknoloji ve İnovasyonu desteklemenin yeni yollarını ele almasını sağlayacak. Ayrıca, D-8 TTEN'e en çok ihtiyaç duyulduğu anda desteklerini esirgemeyen Genel Sekreter, D-8 TTEN Sekreterliği ve tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım. " dedi.

"D-8 ülkeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için çok taraflı bir platform kurmaya hazırız"

Prof. Dr. Mandal, "Bu Yol Haritasında da vurgulandığı gibi, TÜBİTAK olarak "D-8 Ülkeleri Arasında Bilim, Teknoloji ve Araştırma İşbirliğinin Geliştirilmesi" (ECSTRA D-8) girişimini destekliyoruz ve D-8 ülkeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için çok taraflı bir platform kurmaya hazırız. " ifadelerini kullandı.

Etkili bir toplantı için karşılıklı diyaloğun önemine işaret eden Mandal "Benzer girişimlerle Araştırma ve Yenilik için D-8 Öncüler Ağı Girişimi'ni (D-8 NPRI) destekleyebiliriz. Ayrıca kapasitemiz sayesinde, D-8 ülkeleri arasında önerilen bir Yapay Zeka Ağı kurulmasında önemli bir role sahip olabiliriz. Birlikte geliştirmeye dayalı iş birliğini genişletmek için oluşturmamız gereken birçok fırsat var. " görüşünü paylaştı.

Prof. Dr. Mandal konuşmasında TÜBİTAK'ın birlikte başarma odaklı faaliyetlerine de değinirken, hedef odaklı yeni bilgi üretimi anlayışının önemini de vurguladı. Bu yaklaşımla iklim değişikliği ve çevre ile mücadele meselelerini ele aldıklarını belirten Mandal, Türkiye'nin 2053 net-sıfır emisyon hedefine yönelik bilime dayalı fırsatların TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti.

"Kilit nokta işbirliğidir"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmasının ardından, D-8 Genel Sekreteri, Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari da açılış konuşması yaptı. Genel Sekreter, "Dördüncü sanayi devrimi ve nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik ve katmanlı imalat gibi gelişen teknolojilerin, üretimi kökten değiştirecek yeni üretim tekniklerinin ve iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağladığının hepimiz farkındayız. Bu nedenle D-8 olarak, gelecekteki ekonomik büyümenin ana kaynağı olarak Kurumun faaliyetlerinde bilim, teknoloji ve inovasyona önem vermekteyiz. " dedi.

"Bir diğer kilit nokta işbirliğidir" diyen Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, "D-8 üye ülkeleri farklı gelişme seviyelerindedir ve farklı rekabet unsurlarına sahiptir. Bir üye kaynak açısından zenginken, diğeri daha iyi altyapıya, demografik avantaja veya teknolojiye sahiptir. Bu nedenle, hiçbirimiz o merdiveni tek başına tırmanamayacağımız için birbirimizi tamamlamalı ve iş birliğini teşvik etmeliyiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda D8-TTEN üyesi ülkelerin temsilcileri, teknolojik gelişmeleri ve ülkelerindeki son faaliyetleri paylaşan birer sunum gerçekleştirdi.

TÜBİTAK-Gebze kampüsünde gerçekleşen toplantıya çevrimiçi olarak da katılım sağlandı.

Toplantıda üye ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verildi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Aynı zamanda etki odaklı Ar-Ge için harekete geçilmesini sağlayacak olan D-8 Ortak Finansman Girişimi değerlendirildi.

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