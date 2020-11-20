D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
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D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu

20.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:02
D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu. Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa'nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, üzüntü yaşadı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.


D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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