CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
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CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

CZN Burak, Instagram hesabından istediği televizyonun fotoğrafını paylaşarak "Yeni eve çıktım bana hediye alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi.

CZN Burak,
13.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:33

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la fotoğrafına yorum yaptığı için engellediği fenomen Alp Kılınç bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla tanınan Alp Kılınç, televizyon istediğini belirterek eğlenceli bir paylaşım yaptı. Kılınç'a ilk cevap CZN Burak'tan geldi.

TEK CÜMLESİYLE EVİNE TELEVİZYON GELDİ

Instagram hesabının hikaye kısmından istediği televizyonun fotoğrafını paylaşan Alp Kılınç "Yeni eve çıktım bana ev hediyesi olarak bu televizyonu alacak birileri yok mu neredesiniz dostlarım" dedi. Yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı şef Burak Özdemir ise Kılınç'a mesaj atarak ev adresini istedi. Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Özdemir, Kılınç'ın evine istediği televizyonu alarak gönderdi.

CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

"ŞANSIMI GÜZEL ŞEYLERDE KULLANACAĞIM"

Yeni televizyonuyla CZN Burak'ın videosunu izlerken fotoğraf çektiren fenomen ise o anları "Bundan sonra şansımı böyle güzel şeylerde kullanma kararı aldım. Boş yere engel yiyerek moralimi bozmayacağım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

SERENAY SARIKAYA, ALP KILINÇ'I ENGELLEDİ

Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafı gören Alp Kılınç ise "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yaptı. Serenay ise Kılınç'a önce "Şansını zorluyorsun" diye mesaj attı sonra da engelledi.

CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

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