Eski kimliklerden yeni kimliklere geçilince vatandaşlar cüzdan numarası, seri ve cilt numarası nerede yazıyor kimliklerinde bulamıyorlar. Bu nedenle vatandaşların Cüzdan no nerede yazıyor? Yeni kimliklerde cüzdan no nerede yazıyor? Yeni kimlikte seri ve cilt numarası nerede yazıyor? soruları internetten en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Detaylar haberimizde…

YENİ KİMLİKTE SERİ NUMARASI NEREDE YAZMAKTADIR?

Yeni çipli kimliklerde seri numarası kimliğin ön yüzünde yer almaktadır. Eski kimliklerde fotoğrafın altında yer alan seri numarası yeni kimliklerde fotoğrafın sağ tarafında 9 haneli olarak yer almaktadır.

YENİ KİMLİKTE CİLT NUMARASI NEREDE YAZMAKTADIR?

Yeni çipli kimliklerde cilt numarası yer almıyor ancak, bankacılık bilgilerinde bazen cilt numarası istenmektedir. Cilt numarasını öğrenmek için vatandaşlar E-Devlet sistemine giriş yaparak cilt numarasını öğrenebilirler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

E-Devlet kapısından cilt numaranızı öğrenmek için ilk olarak turkiye.gov.tr adresine girin ve. ardından sisteme giriş yapın ve "Kimlik Bilgilerim" kısmına tıklayın. Bu kısımdan kimliğinizde yer almayan bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YENİ KİMLİKTE CÜZDAN NUMARASI NEREDE YAZMAKTADIR?

Yeni çipli kimliklerde cilt numarası yer almıyor ancak, bankacılık bilgilerinde bazen cilt numarası istenmektedir. Cilt numarasını öğrenmek için vatandaşlar E-Devlet sistemine giriş yaparak cilt numarasını öğrenebilirler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

E-Devlet kapısından cilt numaranızı öğrenmek için ilk olarak turkiye.gov.tr adresine girin ve. ardından sisteme giriş yapın ve "Kimlik Bilgilerim" kısmına tıklayın. Bu kısımdan kimliğinizde yer almayan bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bazı kurumsal şirketler kimlik bilgisi isterken yeni veya eski kimlik olarak tercih seçeneği sunmaktadır. Eğer bu tarz seçenekler yer alıyorsa, yeni kimlik seçeneğini seçerek yeni kimlikte yer alan bilgilerinize göre işlem yapabilirsiniz.

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