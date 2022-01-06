Çuval fabrikasında çalışacak personel Kocaeli'de eğitilecek

KOCAELİ (İHA) - Oltu'da temeli atılan çuval fabrikasında çalışanlardan 20 kişi eğitim için Kocaeli'ne gidiyor.

Erdaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel ve Başkan Yardımcısı Erkan Güzel, Oltu'ya kuracakları iki fabrikaya alacakları personelden 20 kişiyi Kocaeli'nde üretim yapan çuval fabrikasına götürerek 45 ile 60 arasında eğitim alacağını belirtti.

Murat Güzel, "Oltu'ya yapacağımız çuval fabrikasının personelinde 20 kişiyi şuan faaliyete bulunan Erdaş Çuval fabrikamıza götürüp orada 60 gün eğitim vereceğiz. Bu süre zarfında fabrikamızın kurulumu gerçekleşmiş olur en azında buradaki iş bilmeyen personelimize katkı sağlayacaktır. Bu gün bismillah diyerek Kocaeli'ne gelebilecek personelimizle bir araya geldik. Personelimizle birlikte bu işin üstesinden geleceğiz Oltu'ya yeni bir sayfa açacağız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ERZURUM

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