Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı

13.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:11

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çürük elmalardan meyve suyu imal edildiği iddiasına ilişkin yapılan incelemede, denetimlerde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Söz konusu deponun sahibi Necati Arı da çürük elmaları çöpe attıkları söyledi.

Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bir depoda çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çürük elmaların meyve suyu yapılması için fabrikalara gönderildiği, halk sağlığının tehlikeye atıldığı ileri sürüldü. Görüntülerde onlarca çürük elma dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntünün çekildiği Yeşilhisar'daki elma üreticisi Necati Arı'nın deposunda inceleme yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, incelemenin sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 12 Kasım 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edilen çürük elmalar ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşıldığı belirtildi.

Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı

"OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

Açıklamada, "Üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğu tespit edilmiştir. Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar'da bir şahsa sattığı beyanı üzerine söz konusu şahsın deposunda inceleme yapılarak, 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edilerek ivedi şekilde yasal işlemler başlatılmış, işlemlerin sonucunda elmalar imha edilmiştir. Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu ,reçel vb) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Halkımızın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerimiz hassasiyetle çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

"ÇÜRÜK ELMALARI ÇÖPE ATIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan elma üreticisi Necati Arı da DHA'ya açıklama yaptı. Arı, çürük elmaları fabrikalara göndermediğini belirterek, "Ben geçimimi meyvecilikten sağlarım. Ağaçlardan topladığımız elmaları belirli yerlere göndeririz. Sosyal medya paylaşımları, biz ağaçlardan topladığımız elmaları ayrıştırmadan önce çekilmiş bir görüntüdür. Kötü, çürümüş elmaları çöpe atıyoruz. Biz kendimizin yemediği elmaları fabrikalara göndermeyiz. Kötü elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderildiği iddiası doğru değildir. Hem biz göndermeyiz hem de bunu meyve suyu fabrikaları da almaz. O görüntüler izinsiz rastgele başlangıç aşamasında yapılan çekimlerdir. O çeken kişi elmalar ayrıştırılmadan çekti" diye konuştu.

Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Görüntüleri çeken kişiden şikayetçi olacağını kaydeden Arı, "Çekim yapan kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Dün yayınlanan o görüntüleri izledim. Görüntüyü çeken kişiyle görüştüm kendisi bana görüntüyü kaldırdığını söyledi. Bizim köyümüz meyveci köyüdür. Bu köye başka tüccar girmemesi için sanıyorum ki o çekimi yapmış. Beni zan altında bıraktı. Ben bunu asla kaldıramam. Biz çürük meyve satmayız, çöpe dökeriz" dedi.

Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
BEYAZ: ne sanıyorsunuz siz reklamdaki gibi dalından kopan meyveleri dönüştürlerini felan mı. . . şöyle izah edeyim işletme teknik olarak onu da yapabilir ama kar marjı düşer. . . ben köyde kalıyorum ve köyde kayısı ve elmayı bu firmalar aracılığı ile toplayıp satanlar var bedeli karşılığında ve hiç kimse yenecek durumdaki meyvelerini bunları hiç parasına satmaz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DUYAN VARMI: Organik Elma Sirkesinin kilosu KIRK TL.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOMİK: adamın söyledikleri gerçekçi gelmiyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Murat Kurum İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Birce Akalay Timur Selçuk Burcu Esmersoy
Spor Arda Turan Cenk Tosun Okan Buruk Domagoj Vida Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:52:06. #1.14#
title