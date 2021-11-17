Malatya'ya meydan kazandırma çalışmaları sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, resmi törenler sırasında Malatya trafiğini rahatlatacak ve bölgedeki park sorununu çözecek meydan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Atatürk Evi yanında yıkımı tamamlanan Eski Ticaret Lisesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binası alanında yapım çalışmaları devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli bayramlarda tören alanı olarak kullanılan ve sekiz caddenin kesişim noktasında bulunan tören alanında trafik sıkıntısı yaşandığını kaydeden Gürkan, altının otopark olarak planlandığı meydanın yapımının sürdüğünü belirtti.

29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nı yeni meydanda kutlayacaklarını kaydeden Gürkan, "Çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tüfenkci de Gürkan'a teşekkür ederek, "Malatya'nın yeni bir tören alanına kavuşması, Malatya'ya yakışır bir meydana kavuşuyor olması bizleri mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmelerde yeni bir okul yapılması noktasındaki talebi yerine getiren Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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