Cumhuriyet Kulesi Koşar adım yükseliyor
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Cumhuriyet Kulesi Koşar adım yükseliyor

Cumhuriyet Kulesi Koşar adım yükseliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi'ne inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin imalat ve dış cephe çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi'ne inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin imalat ve dış cephe çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ankara'yı ayaklarımızın altına serecek olan kulemizin yapımına aralıksız devam ediyoruz. Eserimiz Ankara'yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak ve Başkent'imizin sembolü olacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılını da temsil edecek olan kulemiz şehrimizin marka değerini artıracak." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin kapalı otopark betonarme imalatı tamamlanırken kulede ince imalat ve dış cephe çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Kulesi'nin içinde bulunacak olan bölümlerle ilgili de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Cumhuriyet Kulesi'nin, içinde bulundurduğu sosyal ve kültürel alanlarla bir cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında bir cam fanus içerisinde döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu ve spor merkezi gibi ?birbirinden farklı hizmet mekânları yer alacak. Ziyaretçilerimiz burada 600 metrekareden fazla alana sahip Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Kulemizin içinde Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan paraşütle atlama noktası da kulemizde yer alacak. "

Kaynak: Bültenler

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