Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "çanta çanta" para verdiği milletvekili açıklamalarına göndermede bulunarak, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Çiçek daha önce de Peker'in iddialarıyla ilgili savcıları göreve çağırmıştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in vekillere para verdiğine yönelik iddiaları büyük tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Çiçek'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında bir siyasi etik yasası çıkarılması talebi üzerine kendisini aradığını belirterek görüşmeyi aktardı.

"SİYASET, PARTİLER VE ADAYLARIN FİNANSMANINDA ŞEFFAFLIK ÇOK ÖNEMLİ"

Buna göre Çiçek, "Bir büyükşehir başkanlık seçimi için 50-60 milyonluk bir harcamayı göze almak lazım. Seçim büroları, mesela sadece Ankara'da 800 büro açmak gerekiyor, orada istihdam edilecek kişiler, bilboardlar, afişler, otobüs kiralamaları, miting organizasyonları, yemeler içmeler, kamuoyu araştırmaları vb. Seçildiğinizde aldığınız maaş belli. Bununla o masraflar karşılanmaz. Kaçınılmaz olarak birilerinden yardım alırsınız. O yardımlar seçildikten sonra imar düzenlemeleri, kaçak katlar olarak fatura edilir. Siyasetin finansmanı, partilerin finansmanı, adayların finansmanı. Bu üç konuda şeffaflık önemli. ABD gibi bazı ülkelerde bu konu yasalarla düzenlenmiş. Belli ölçüde şeffaflık sağlanmış" dedi.

"'BU ÖLÇÜLER GELİRSE SİYASETTE ADAM KALMAZ' DENİLEREK REDDEDİLDİ"

Çiçek ayrıca, "Biz geçmişte, yeni Anayasa için dört parti arasında, AK Parti, CHP, MHP ve HDP uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasada 59 madde için uzlaşma sağlanmıştı, İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna AK Parti'den Köksal Toptan, CHP'den Oktay Ekşi, MHP'den Sümer Oral ve HDP'den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi" ifadesini kullandı.

"BU İDDİA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLARAK TANITILAN BİRİSİNE AİT"

Çiçek sözlerine şöyle devam etti; "Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?"

CEMİL ÇİÇEK: SAVCILARIN GEREĞİNİ YAPMALARI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak daha önce şu ifadeleri kullanmıştı;

"Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır."