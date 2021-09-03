Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2021-2022 Konser Sezonu'na, açılışı geçtiğimiz Aralık ayı içinde gerçekleşen yeni konser salonunda başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2021-2022 Konser Sezonu'na, açılışı geçtiğimiz Aralık ayı içinde gerçekleşen yeni konser salonunda başlıyor. 10 Eylül günü şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserin solisti, son yılların en parlak genç yıldızlarından Yury Revich.

Temmuz - Ağustos 2021 döneminde "Yaz Konserleri" başlığı altında birçok etkinlik ve kayıt projesi gerçekleştiren CSO, yeni konser sezonunda da zengin repertuvarını dünyaca ünlü şef ve solistler eşliğinde Ankaralı dinleyicilerine sunuyor. Konser programında ünlü Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un 'Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek yazmış olduğu senfonik suit Şehrazad ve Yury Revich'in eşsiz performansıyla Max Bruch'un 1. Keman Konçertosu yer alıyor. "2016 ECHO Klassik" ödülü sahibi Yury Revich, aynı zamanda Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Genç Sanatçısı" ödülünü kazanmış ve 2015 "Beethoven Center Vienna" tarafından verilen "Yılın Genç Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştü. İlk kez 18 yaşında Carnegie Hall'da sahne alan Yury Revich, Berlin Filarmoni, Berlin Konzerthaus, Viyana Musikverein, Zürih Tonhalle, Viyana Konzerthaus ve Leipzig Gewandhaus gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler verirken, Olağanüstü performanslarının yanı sıra UNICEF ve Avusturya hükümeti ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile tüm Avrupa'da adından söz ettiriyor.

LATİN AMERİKA KLASİKLERİ ÖZEL KONSERİ

Bu yıl Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarının 200. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Brezilya, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru Büyükelçilikleri'nin katılımıyla, Latin Amerika senfonik müziğinin en seçkin örnekleri CSO sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. 17 Eylül günü CSO Ana Salon'da Arjantin asıllı orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleşecek konser programında Latin Amerikalı bestecilerin en sevilen ve bilinen eserleri yer alacak.

GÜRER AYKAL & EMİR İLGEN

"Yaz Konserleri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği Mozart, Respighi ve Muammer Sun kayıt konseri sonrasında duayen orkestra şefi Gürer Aykal ilk kez CSO Ana Salon'da dinleyici ile buluşuyor. Genç yeteneklerin desteklenmesi ve tanıtımı misyonunu taşıyan CSO, genç piyanist Emir İlgen ile 24 Eylül günü ilk defa aynı sahneyi paylaşıyor.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı