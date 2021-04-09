Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevliyken ihraç edilen astsubay tutuklandı
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevliyken ihraç edilen astsubay tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevliyken ihraç edilen astsubay tutuklandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'ndan görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile astsubaylıktan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Yıldırım Konya'da tutuklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'ndan görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile astsubaylıktan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Yıldırım Konya'da tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli astsubay Mehmet Yıldırım, darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildi. Ardından Yıldırım hakkında Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Yıldırım, 7 Nisan günü Konya'da Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ardından Terörle Mücadele Şubesi'nce sorgusu yapılan Yıldırım, SEGBİS ile katıldığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. 

İHRAÇ POLİS DE TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Aydın da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Nisan günü gözaltına alındı. Aydın dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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