Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek büyük kurultay öncesi Kabine'de değişikliğe gideceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlıkları bölebileceği, Kabine'de 7-8 revizyonun yapılabileceği söylentileri gündemde yerini alırken, konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önümüzdeki günlerde değişimin yaşanacağını ifade etti.

Yarın gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manifesto açıklayacağı kongre ile birlikte hem parti yönetimini oluşturan MKYK'da hem de Kabine'de önemli değişikliklerin olabileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı'nın özellikle birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltmak istediği de kulislerde konuşulanlar arasında yer alırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ünal, kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"

Yakın zamanda değişimlerin yaşanacağına dikkat çeken Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLECEK KADROLAR TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK

"Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.