Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası

23.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek büyük kurultay öncesi Kabine'de değişikliğe gideceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlıkları bölebileceği, Kabine'de 7-8 revizyonun yapılabileceği söylentileri gündemde yerini alırken, konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önümüzdeki günlerde değişimin yaşanacağını ifade etti.

Yarın gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manifesto açıklayacağı kongre ile birlikte hem parti yönetimini oluşturan MKYK'da hem de Kabine'de önemli değişikliklerin olabileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı'nın özellikle birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltmak istediği de kulislerde konuşulanlar arasında yer alırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ünal, kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"

Yakın zamanda değişimlerin yaşanacağına dikkat çeken Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLECEK KADROLAR TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK

"Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Ezgi Özdemir
Doğruluk Kontrolü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek büyük kurultay öncesi Kabine'de değişikliğe gideceği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcı, önümüzdeki günlerde değişimin yaşanacağını ifade etti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişime gidileceği iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:06:59. #1.14#
title