Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış vatandaşları ve yetkilileri tedirgin etti. Bu kapsamda yeni koronavirüs tedbirlerinin gelmesi beklenirken gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Özellikle ciddi artışların yaşandığı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması bekleniyor.

Ülkemizde koronavirüs vaka ve vefat sayılarında ciddi bir artış yaşanırken, bu durum vatandaşlarda korkuya yol açtı. Yetkililer konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda alınan tedbirlerin genişletilebileceğine işaret etti. Bu durum kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, gözler bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi.

BAKAN KOCA KAPSAMLI BİR SUNUM YAPACAK

Alınan bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında son 10 günlük tabloyla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapacak. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak ve bilim kurulunun önerileri değerlendirilecek.

Toplantıda bilim kurulunun tavsiyesi kapsamında alınabilecek muhtemel kısıtlama kararları şu şekilde:

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ilerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Birçok ilde nüfusa oranla beklenen koronavirüs vaka artışı hesapların çok üzerinde çıkarken, bu durum şehirler arası seyahat kısıtlamasını gündeme getirdi. Toplantı kapsamında alınması beklenen kararlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak.

KORONAVİRÜSLE DİJİTAL MÜCADELE

Koronavirüsle dijital mücadele de kabine toplantısının gündem maddelerinden biri olacak. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması, olmaması gereken noktada olmaması için uygulanan dijital önlemler içerisinde de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu kapsamda tüm illerde pazar, çarşı ve iş hanları gibi toplu bulunulabilecek alanlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanların girmesi yasaklanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN GÜN SINIRLAMASI

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.

"YENİ TEDBİRLERİ ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüsteki durumla ilgili olarak yeni tedbirlerin alınacağını vurgulayarak ve "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullanmıştı.