Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var

03.11.2020 08:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:59

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ise İzmir depremi ve artan koronavirüs vakaları olacak.

Toplantının öncelikli başlığı İzmir depremi ve kentsel dönüşüm çalışmaları olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme sunumu yapacak. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde artan Covid-19 vakaları ve tedbirler tartışılacak.

LİBYA VE KARABAĞ SAVAŞI ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'da çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkes ve gelişmeler olacak. Sahadaki gelişmelere ilişkin Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, diplomatik yönünden ise Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu kabine üyelerine bilgi verecek. Toplantıda ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki devam eden süreç ile Doğu Akdeniz'deki son durum da detaylı şekilde görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var

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