Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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