Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin Başına Fecir Alptekin Geliyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe'de oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatinde gazetecilere İletişim Ofisi'nin başına bir kadın yöneticinin getirileceğini açıklamış ancak isim vermekten kaçınmıştı.

10 YILDIR KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANINDA GÖREV YAPIYOR

Superhaber TV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini vermediği kadın yöneticinin, on yılı aşkın süredir Sabah-Atv grubunda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Beştepe'de oluşturulan kurul ve diğer başkanlıklara atanan isimleri de açıklaması bekleniyor. Göreve atanacağı konusulan Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkati çekti.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.