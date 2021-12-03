Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Engelsiz CİMER' ve 'Kulak Ver' projeleri erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, görme engellilere yönelik hazırladığı "Engelsiz CİMER" uygulaması ile sesli kitaplardan oluşan "Kulak Ver" Projesi erişime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, engelli vatandaşların tüm hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanabilmelerine, toplumsal hizmetlere, bilgiye, iletişim araçlarına ve mecralarına kolaylıkla ulaşmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Engelli bireylerin kamu kurumlarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğine tam anlamda kavuşmaları amacıyla Engelsiz CİMER Projesi'nin ilk ayağı olan görme engellilere yönelik uygulamayı devreye aldıklarını bildiren Altun, bu kapsamda vatandaşların her türlü şikayet, talep, görüş, öneri, istek, ihbar, bilgi edinme ve teşekkür amaçlı başvurularını, CİMER üzerinden kolayca yapabileceğini dile getirdi.

Söz konusu uygulama ile bu yıl yaklaşık 6 milyon başvuru yapılan CİMER'in, görme engelli vatandaşlara daha etkin, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: "CİMER, milletle devlet arasındaki köprüyü güçlendirmeye ve engelleri kaldırmaya devam ediyor. Engelsiz CİMER Projesi ile görme engelli vatandaşlarımız kendilerine özel uygulama destekleriyle CİMER'e kolayca başvuru yapabilecek ve verilen cevap ile başvuru hareketlerini inceleyebilecek. Görme engelli vatandaşlarımız mevcut bilgisayarlarında kullandıkları ekran okuyucularla CİMER'e başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki aşama olan işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor. "

Önemli bir diğer çalışmalarının da "Kulak Ver" uygulaması olduğunu anlatan Altun, "Sesli kitap platformu ile görme engelli bireyler, yayınlara kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek. " ifadesini kullandı. Projeyle vatandaşların yayınlara erişiminde çeşitliliğin de artacağını vurgulayan Altun, şunları paylaştı: "Devreye aldığımız platformla yayınlarımızın farklı dillerde çevirileri de sesli kitap olarak erişime açılacak. Aynı zamanda bu platform üzerinden sesli betimlemesi yapılan kitaplarımıza da ulaşılabilecek. Bu çerçevede ilk olarak ülkemizin tanıtımının yapıldığı Türkiye'nin Sırları kitabımızın görsel içerikleri 4 farklı dilde sesli betimlenerek, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız sesli kitaplarımıza 'https: -//kulakver. iletisim. gov. tr' adresinden erişebilecek, ayrıca 'Kulak Ver' isimli mobil uygulamamız üzerinden yayınlarımızı dinleyebilecek. " Altun, erişime açılan sesli kitapların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Türkçe/İngilizce), Türkiye-Libya Mutabakatı (İngilizce ), Turkey's Counter Terrorism Perspective (Almanca/Arapça/Rusça) Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi (Türkçe) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Hakları ve İddiaları (Türkçe/İngilizce), Yukarı Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer (Türkçe/İngilizce/Rusça), Engelsiz Erişim ve İletişim (Türkçe), Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin (Türkçe/İngilizce/Arapça), Preveze Deniz Zaferi (Türkçe) ve Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi (Türkçe/İngilizce) olduğunu aktardı. Engelli bireylerin toplumsal hizmetlere, medya ürünlerine, eğitim ve araştırma olanaklarına rahatça erişebilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri amacıyla medyadaki çeviri hizmetlerinin önem taşıdığını belirten Altun, bu kapsamda İletişim Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle "Engelsiz Erişim ve İletişim" kılavuzu hazırladıklarını bildirdi. AA

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