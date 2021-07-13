İletişim Başkanlığı'ndan uluslararası medyaya '15 Temmuz' bilgilendirmesi

İLETİŞİM Başkanlığı'nca uluslararası medya mensuplarına 15 Temmuz darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) anlatıldı.

İLETİŞİM Başkanlığı'nca uluslararası medya mensuplarına 15 Temmuz darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) anlatıldı.

İletişim Başkanlığı; Endonezya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Karadağ'da faaliyet gösteren 18 gazeteciye FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda; FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devletin el ele verdiği büyük mücadele sonucunda bastırıldığı anlatıldı. FETÖ'nün bulunduğu bütün ülkeler için ciddi tehdit olduğuna işaret edilen toplantıda, örgütün karanlık yapılanma ve yasa dışı faaliyetlerine dikkat çekildi. Toplantıda, demokrasi zaferine imza atıldığı belirtilen 15 Temmuz'u ve darbecilerin şehit ettiği vatandaşları unutturmamak için her yıl İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen anma programları ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.Yabancı medya mensuplarına sunumları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel ile Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Günay Babadoğan Ertan yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı