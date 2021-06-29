Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kahramanmaraş'ta
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kahramanmaraş'ta
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Kahramanmaraş'ta ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Kahramanmaraş'ta ziyarete açıldı.

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam ediyor. Bu kapsamda tır, Demokrasi Meydanı'na konuşlandı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı tırı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de ziyaret etti.

Vali Coşkun, ziyaretin ardından gazetecilere, vatandaşların dijital anlamda birtakım deneyimler sağlaması için güzel bir ortam olduğunu söyledi.

Bazı başarılı projelerin yerinde ve yakından incelenmesi adına tırın kente gelmesinin önemli bir fırsatı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör de tırda sergilenen yerli ve milli aynı zamanda tarihi değerlerin millet olarak gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle İHA'ların son dönemde adından sık söz ettirdiğini dile getiren Güngör, "Burada vatandaşlarımız ve gençlerimiz Türkiye'nin bu kapasitesini, milli araçları nasıl ürettiğimizi, bu SİHA'ların ne iş yaptığını birebir, yakın, dijital ortamda görerek bunları tanımış olacaklar. Tüm hemşerilerimizin vakit buldukça burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, kentte 1 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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