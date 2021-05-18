Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır"ın 13'üncü durağı Bilecik oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır"ın 13'üncü durağı Bilecik oldu.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan tır, Afyonkarahisar'ın ardından Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı. İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Dijital Tır'ın Bilecik'teki ilk ziyaretçisi olan Vali Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e eşlik ederek bilgi verdi.

"52 HAFTA BOYUNCA 52 İLE DÜZENLEDİĞİ BİR GEZGİN TEKNOLOJİ TURU OLMUŞ OLACAK"

Vali Şentürk gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tırı"nın, bugün itibariyle vatandaşların ziyaretine açıldığını belirterek, herkesi "Mobil İletişim Tırı"nı görmeye davet etti. Şentürk, "İçerik itibariyle sınırlanabilecek bir etkinlik değil aslında bir tır içerisinde gösterilebilecek. Esasında gençlerimizi biraz daha teknoloji ile tanıtmak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 52 hafta boyunca 52 ile düzenlediği bir gezgin teknoloji turu olmuş olacak. Bizim de burada gençlerimiz ve çocuklarımızı özellikle planlayıp 4 gün burada kalacaklar bu şekilde gençlerimizin teknolojiyi tanımasına katkı sağlamış olacak. Bizim ilimizin tarihi kimliği nedeniyle ancak tarihi kimliği Yunan işgalinde yakılıp yıkıldığı için bugün görsel olarak çok fazla bir şeyimiz yok ama teknolojiden yararlanmak suretiyle ilimizde çok şey yapılabileceğini düşünüyoruz. Aslında biz biraz daha buradan ilham almak noktasında bireysel olarak yürüttüğümüz bir çalışmamız var içeriğine de buradaki teknolojiyi dahil ederek dünyaya hitap eden bir merkez olsun istiyoruz burası. Yani Osmanlıyı, kuruluşu ve kurtuluşu dünyaya anlatabileceğimiz bir merkez olmasını istememiz hashebi ile de teknolojiden yararlanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bu konuda hem 29 Ekim'de hem de farklı dönemlerde boğaz köprüsünde, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaptığı teknolojik sunumlarla aslında bize de çok ufuk açtı. Dolayısıyla biz de bunlardan esinlenerek inşallah yapacağımız çalışmalar içerisine teknolojiyi katmak istiyoruz. Bu yönüyle ayrıca bizim için anlamlı oldu. Gençlerimize ufuk açıcı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Dijital Tır, Cumhuriyet Meydanı'nda 18-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 4 gün boyunca olacak.

(Ali Osman Çelikal/İHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın 13'üncü durağı Bilecik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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