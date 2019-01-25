Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanının Görevleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uhdesine...

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamı artık Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamı artık Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek. - ANKARA

Kaynak: İHA