Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Hudutta Görevli Komutanlara Seslendi: "Dedikoduya Dayalı Sıkıntıları Sizler Bertaraf Edeceksiniz."
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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Hudutta Görevli Komutanlara Seslendi: "Dedikoduya Dayalı Sıkıntıları Sizler Bertaraf Edeceksiniz."

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Hudutta Görevli Komutanlara Seslendi: 'Dedikoduya Dayalı Sıkıntıları Sizler Bertaraf Edeceksiniz.'
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığında bir araya geldi.

Alınan önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK'nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Hudutta Görevli Komutanlara Seslendi: "Dedikoduya Dayalı Sıkıntıları Sizler Bertaraf Edeceksiniz." - Haberler
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