Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)BAŞHEKİM SUREL: AMACIMIZ, YERLİ AŞININ İNSAN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKAnkara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)

BAŞHEKİM SUREL: AMACIMIZ, YERLİ AŞININ İNSAN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastane bünyesinde oluşturulan Klinik Araştırma Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Başhekim Surel, "Buradaki ana amacımız, öncelikle yerli ve milli aşı çalışmalarımızın insan çalışmalarını yürütmek. Daha sonraki süreçte de ülkemizdeki ilaç şirketlerinin yürüteceği ilaç moleküllerinin insan testlerini yapmak" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi'nde belirli aşamaya gelen aşı çalışmasının da burada test edileceğini kaydeden Başhekim Surel, "Şu anda aşı protokolü hazırlanıyor ve gönüllü havuzu oluşturuluyor. Daha sonra nazal aşı dahil insan çalışmalarına gelmiş aşı çalışmalarını inceleyeceğiz" dedi. 

Genel olarak 18 ile 60 yaş aralığında, daha önce koronavirüs geçirmemiş ve aşı olmamış sağlıklı bireyler üzerinde incelemeler yapılacağını kaydeden Surel, "İnsanda uygulanmasında sakınca olmayan reperatların çalışmaları bunlar. Herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor. 2 haftada bir uyguladığımızda nasıl sonuç alıyoruz, 4 haftada bir uyguladığımızda daha iyi sonuç alır mıyız; bunları inceliyoruz. İnsan sağlığına zararlı olmadığı belgelenmiş, 'Nasıl uygularsak daha iyi neticeler alırız' diye çalışma konseptini inceliyoruz" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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