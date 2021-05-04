Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay işçilerle birlikte sahur yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay işçilerle birlikte sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay işçilerle birlikte sahur yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle sahur yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay, "G-20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikayı gece saatlerinde ziyaret ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay sahur öncesi otomotiv sektörüyle bağlantılı üretim yapan cihazları inceledi. Oktay, yetkililerden bilgi alarak işçilerle sohbet etti. Oktay, burada bir makinanın başına geçerek üretim gerçekleştirerek daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oktay, Covid-19 ile mücadele ederken, aynı zamanda sanayinin çarklarının döndüğünü ifade etti. 2. Sanayi bölgesinde bulunan fabrikada çalışan vatandaşların dertlerini dinlediklerini ifade eden Oktay, "Sadece burada sanayinin çarkları dönmesini izlemek değil, aynı zamanda bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Haftası. Emek veren tüm kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Kabine olarak Türkiye olarak bir ve beraber olduğumuzu tüm sorunlarıyla birebir onu hissettiğimizi ve birlikte çözmeye çalıştığımızı ve çözdüğümüzü ifade etmek üzere, bunun göstergesi olarak da yine bu gece buradayız" açıklamasında bulundu.

Oktay, Türkiye'nin salgınla mücadeleyi en etkin yürüten ülkelerden olduğunu aktardı.

"G-20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye"

Salgınla mücadele yürütülürken işçilerle birlikte olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 600 milyar TL'ye yakın bir destek sağladıklarını vurgulayan Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'de bunu söylediğimiz zaman belki kimse buna kulak kabartmayabilir ama özellikle muhalefetin kulak kabarttığı kaynaklar 2 gün önce bir istatistiği açıkladılar. Orada da G-20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye. Biz bunu Kabine olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun başardık ve bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm kaynakları seferber ederek çalışanın yanında olduklarının altını çizen Oktay, "Bugün de yine tüm ekip olarak yine işçilerimize, mühendislerimize, emek veren tüm kardeşlerimize ve işverenimize, 'biriz, beraberiz, dayanışma içerisindeyiz birlik ve beraberlikle bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz' demek üzere buradayız. Hamdolsun biz morali de motivasyonu da çalışanlarımızın oldukça yüksek bulduk" dedi.

Oktay, incelediği fabrikada tüm dünya ve Türkiye'deki otomotiv sektörü için bağlantı elemanları üretildiğini aktardı. Oktay, "Bir taraftan Volkswagen'den alın diğer tarafta Tesla'sına kadar, Ford'una kadar tüm alanlarda bu bağlantı elemanlarını üreten bir firmadayız bugün. Sadece bağlantı elemanlarını değil bağlantı elemanlarının yapımında kullanılan makinaları da üreten bir işletmemiz burası" diye konuştu.

"Sanayimizin çarkının çok hızlı dönmesini destekliyoruz"

Yıl sonu itibariyle bambaşka bir ihracat rekorunu birlikte kutlayacaklarının bilgisini veren Oktay, "Onun için üreten bir Türkiye şart. Biz hizmet sektöründeki sıkıntıların farkındayız biliyoruz. Onun da sebebi Covid-19'dan ötürü kapanmadır. Bununla birlikte sanayimizin çarkının çok hızlı bir şekilde dönmesi için de sonuna kadar desteklerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Esnafımızın da yine aynı şekilde yanında olacağız ve oluyoruz sıkıntıda olan ailelerimizin de yine yanında olacağız, oluyoruz. Biz bugün burada gördüğümüz manzaradan son derece mutlu olduk ve yenilenme çalışmalarını da yine birlikte gördük. Kapasite artışı ile ilgili çalışmalara şahit olduk" açıklamasında bulundu.

Oktay, açıklamalarının ardından işçilerle birlikte sahur yaptı ve sohbet etti. Oktay'a ziyaretinde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir eşlik etti. Ayrıca, Oktay işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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