Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'na geçmiş olsun telefonu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'na geçmiş olsun telefonu
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazası geçiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazası geçiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, Güzelyurt'taki seçim çalışması sonrası Lefkoşa'ya dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ataoğlu'nu arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

-Olay

DP'den yapılan açıklamada, Ataoğlu'nun içinde bulunduğu aracın önüne fırlayan köpek nedeniyle şoförünün ani fren yaptığı, başını ön koltuğa çarpan Ataoğlu'nun boynunda ezilme meydana geldiği ve kendisine boyunluk takıldığı ifade edilmişti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Başbakan Yardımcısı, Demokrat Parti, fuat oktay, Kıbrıs, Politika, Haber

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