Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce vatan haini teröristler tarafından katledilen kahraman evladımız Eren Bülbül'ün acısı hala yüreğimizde. Bu vatan için kanı toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı - Haberler
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