Cumhurbaşkanı ve Özlem Zengin'e 'Hakaret' ile suçlanan avukata para cezası

CUMHURBAŞKANINA ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Mert Yaşar hakkında karar çıktı. Mahkeme Mert Yaşar'ı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 bin lira adli para cezasına hükmederken 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ise beraatına karar verdi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mert Yaşar katıldı. Müşteki sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı temsil etti. Şikayetçi Özlem Zengin ise duruşmaya katılmadı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN 7 BİN LİRA PARA CEZASI