Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

MHP Gaziantep milletvekili adayı Sermet Atay, "Biz 170 bin oy görmüş partiyiz, eski oyları verirlerse 3 milletvekili olarak Meclis'e gireriz." dedi.

Atay, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında gittikleri her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

2015 yılı haziran seçimlerinde büyük teveccüh gösteren parti tabanının, kasımda yapılan seçimde hükümet olamadıkları için kendilerini cezalandırdığını ifade eden Atay, "İşte hükümet oluyoruz. Bizi cezalandıranlar yeniden gelsin. Biz 170 bin oy görmüş partiyiz, eski oyları verirlerse 3 milletvekili olarak Meclis'e gireriz. İnşallah her şey daha iyi olacak." diye konuştu.

HDP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Atay, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep'te 10 milletvekili çıkaracağını ifade etti.

Kentteki spor kulüplerinin durumuna da değinen Atay, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'un 120 milyon lira çalınmış parası var. Şu anda Ağır Ceza Mahkemesinden beraat etseler de o zamanki bağımsız denetçilerin sunmuş olduğu rapora göre kulüp nasıl 3-5 yıl içerisinde 120 lira milyon borçlu hale gelir? Gaziantepspor, çalınan paraları geri alınırsa düzlüğe çıkar. Çalınan paraların hesabı sorulsun, tek çözüm bu."

Gazişehir Gaziantep kulübünün de ligde iyi bir performans yakaladığını aktaran Atay, bu sezon Süper Lig'e yükselme şansını kıl payı kaçıran takımın önümüzdeki sezon bunu telafi edeceğine inandığını dile getirdi.

Söylemez Pasajı'nda ithal mal satan esnafa yönelik baskını eleştiren Sermet Atay, küçük esnafın zor duruma sokulduğunu ifade etti.