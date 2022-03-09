Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında konuşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında konuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık, iki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Isaac Herzog, İsrail, Politika, Güncel, Haberler

title