Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık, iki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel