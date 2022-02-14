Erdoğan, "İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacağız" - Haberler
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Erdoğan, "İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacağız"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE yolculuğu öncesinde havalimanında yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE yolculuğu öncesinde havalimanında yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacağız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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