Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada,... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın yardımına koştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın yardımına koştuk" dedi. - TİRAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı

 Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

 Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü

Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title