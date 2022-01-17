Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın yardımına koştuk" dedi.