Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 30 Ağustos töreninde CHP Kadıköy İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada alana sırtını döndü.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNURKEN SIRTINI DÖNDÜ

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen törene ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hareketi damga vurdu. Narin, tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunmaya başladığı anda sırtını döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlikte ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günlere gölge düşürmekten vazgeçmeye, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Cumhurbaşkanımızdan yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyoruz." denildi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan CHP'li Ali Narin'in tören sırasında sergilediği bu tutum, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İşte tepkilerden bazıları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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