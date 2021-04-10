Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Huber Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

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Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Huber Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Huber Köşkü'ne gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'nun gerçekleştirilmesi sonrasındaysa Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nın yapılması öngörülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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