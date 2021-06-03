Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında gerçekleştirilecek görüşmenin 14 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında yapılacak görüşme, hem iki ülke basını hem de dünya basını tarafından takip ediliyor. Daha önce görüşmenin tarihine ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı. Ancak görüşme tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.